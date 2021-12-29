Около 9 тысяч груженых нефтепродуктами цистерн простаивают на сети РЖД

Москва, 29 декабря. Число брошенных на сети РЖД цистерн с нефтепродуктами к концу декабря 2021 года составляет около 9 тысяч единиц, что в 2,4 раза больше, чем в конце прошлого года, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, ситуация не является уникальной. Одной из причин скапливания вагонов, по его словам, стала индексация грузовых тарифов РЖД на 6,8% с 2022 года.

«Сейчас идет большой объем предъявления грузов с целью вывоза до 1 января. При этом РЖД уже выполнили план по погрузке на 2021 год», — объяснил эксперт.

В РЖД, в свою очередь, рассказали о скоплении вагонов с нефтеналивными грузами на припортовых станциях. Для решения проблемы компания создала оперативный штаб, действия которого позволили снять основные вопросы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об индексации тарифов РЖД на перевозку грузов. Согласно документу, к тарифам прибавиться дополнительная целевая надбавка, которая составит 1,03%, а для контейнерных перевозок — 4,75%.