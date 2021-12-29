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Экс-прокурор обвинил президента Сальвадора в сделках с бандитами «Мара Сальватруча»

Весь мир
Экс-прокурор обвинил президента Сальвадора в сделках с бандитами «Мара Сальватруча»
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 29 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле обвиняется в приостановлении расследования по вопросу проведения переговоров между его правительством и криминальными бандами для расширения влияния. Об этом сообщил бывший прокурор по борьбе с коррупцией Герман Аррьяса.

Обвинения в адрес президента были сделаны на фоне увеличения давления со стороны США на центральноамериканское государство.

Аррьяса, возглавлявший подразделение по борьбе с коррупцией, заявил, что его команда собрала доказательства в виде документов и фотографий того, что администрация Букеле подписала соглашение с самыми жестокими бандами Латинской Америки Mara Salvatrucha (MS-13) и Barrio 18 в 2019 году с целью сократить уровень убийств и помочь правящей партии «Новые идеи» победить на законодательных выборах.

Это первый случай, когда бывший госслужащий в Сальвадоре предъявляет обвинения против правительства Букеле из-за сотрудничества с преступными организациями, которые орудуют в стране.

Давление со стороны США

8 декабря Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится, что правительство страны вводит санкции против двух сальвадорских госслужащих из-за переговоров с криминальными бандами.

Американская сторона усилила давление на администрацию Букеле по причине «антидемократических действий, включая ограничение судебной власти».

Эскалация в отношениях между странами произошла по причине событий 1 мая, когда конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановило оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправило финансы «гражданским организациям».

9 декабря Букеле также обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами. Он заявил, что бывшая временная поверенная в делах США в Сальвадоре Джин Элизабет Мейнс потребовала у него освободить из тюрьмы политика, связанного с криминальными организациями.

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