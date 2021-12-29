Экс-прокурор обвинил президента Сальвадора в сделках с бандитами «Мара Сальватруча»

Сан-Сальвадор, 29 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле обвиняется в приостановлении расследования по вопросу проведения переговоров между его правительством и криминальными бандами для расширения влияния. Об этом сообщил бывший прокурор по борьбе с коррупцией Герман Аррьяса.

Обвинения в адрес президента были сделаны на фоне увеличения давления со стороны США на центральноамериканское государство.

I spoke with German Arriaza, a Salavdoran ex-prosecutor whose team compiled evidence Bukele's govt struck a deal with gangs to reduce murder rates and help his ruling New Ideas party win legislative elections in February. Reuters saw a portion of the case https://t.co/jZkfzDsd8H — Sarah Kinosian (@skinosian) December 28, 2021

Аррьяса, возглавлявший подразделение по борьбе с коррупцией, заявил, что его команда собрала доказательства в виде документов и фотографий того, что администрация Букеле подписала соглашение с самыми жестокими бандами Латинской Америки Mara Salvatrucha (MS-13) и Barrio 18 в 2019 году с целью сократить уровень убийств и помочь правящей партии «Новые идеи» победить на законодательных выборах.

Это первый случай, когда бывший госслужащий в Сальвадоре предъявляет обвинения против правительства Букеле из-за сотрудничества с преступными организациями, которые орудуют в стране.

???????? #ElSalvador | Why was former anti-corruption prosecutor German Arriaza deposed? What measures is the United States preparing against Salvadoran officials? The keys, here: #elsalvador #mostshared https://t.co/D9iMeTCiVn — Imminent Global News (@imminent_news) December 29, 2021

Давление со стороны США

8 декабря Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится, что правительство страны вводит санкции против двух сальвадорских госслужащих из-за переговоров с криминальными бандами.

Американская сторона усилила давление на администрацию Букеле по причине «антидемократических действий, включая ограничение судебной власти».

Эскалация в отношениях между странами произошла по причине событий 1 мая, когда конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановило оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправило финансы «гражданским организациям».

9 декабря Букеле также обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами. Он заявил, что бывшая временная поверенная в делах США в Сальвадоре Джин Элизабет Мейнс потребовала у него освободить из тюрьмы политика, связанного с криминальными организациями.