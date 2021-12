Экс-прокурор обвинил президента Сальвадора в сделках с бандитами «Мара Сальватруча»

Сан-Сальвадор, 29 декабря. Президент Сальвадора Найиб Букеле обвиняется в приостановлении расследования по вопросу проведения переговоров между его правительством и криминальными бандами для расширения влияния. Об этом сообщил бывший прокурор по борьбе с коррупцией Герман Аррьяса.

Обвинения в адрес президента были сделаны на фоне увеличения давления со стороны США на центральноамериканское государство.

I spoke with German Arriaza, a Salavdoran ex-prosecutor whose team compiled evidence Bukele's govt struck a deal with gangs to reduce murder rates and help his ruling New Ideas party win legislative elections in February. Reuters saw a portion of the case https://t.co/jZkfzDsd8H