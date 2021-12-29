Закон против банд объявили «расистским» в штате Вашингтон

Олимпия, 29 декабря. В штате Вашингтон разработали законопроект, который смягчает наказание за стрельбу из автомобиля. По словам авторов, это необходимо для поощрения «расового равенства».

Washington state lawmakers introduce bill that would reduce penalties for drive-by shootingshttps://t.co/DHe8qwiHul — Fox News (@FoxNews) December 29, 2021

Новый законопроект внесли представители Демократической партии США Тарра Симмонс и Дэвид Хакни. Они предложили убрать стрельбу из автомобиля из списка отягчающих обстоятельств при совершении преступлений. Из-за этого, в настоящее время максимальное наказание, которое может быть за это правонарушение — это пожизненное заключение. Законодатели объяснили, что послабление необходимо для поощрения «расового равенства».

Симмонс во время представления законопроекта сказала, что внесение стрельбы из автомобиля в список было нацелено на «банды, которые состояли в основном из молодых, чернокожих людей».

«Я верю в общество, которое верит в силу искупления. Убийство есть убийство, независимо от того, откуда взялась пуля, но запирать молодых людей и выбрасывать ключ — это не решение проблемы», — сказала она.

Согласно отчету Вашингтонской ассоциации шерифов и начальников полиции, стрельбу из автомобиля внесли в список отягчающих обстоятельств при совершении преступлений в 1995 году, когда штат переживал всплеск преступности, связанный с появлением большого количества банд.