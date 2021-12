Закон против банд объявили «расистским» в штате Вашингтон

Олимпия, 29 декабря. В штате Вашингтон разработали законопроект, который смягчает наказание за стрельбу из автомобиля. По словам авторов, это необходимо для поощрения «расового равенства».

Washington state lawmakers introduce bill that would reduce penalties for drive-by shootingshttps://t.co/DHe8qwiHul