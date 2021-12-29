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Закон против банд объявили «расистским» в штате Вашингтон

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 14:47
Весь мир
Закон против банд объявили «расистским» в штате Вашингтон
pixabay.com  /  qimono

Олимпия, 29 декабря. В штате Вашингтон разработали законопроект, который смягчает наказание за стрельбу из автомобиля. По словам авторов, это необходимо для поощрения «расового равенства».

Новый законопроект внесли представители Демократической партии США Тарра Симмонс и Дэвид Хакни. Они предложили убрать стрельбу из автомобиля из списка отягчающих обстоятельств при совершении преступлений. Из-за этого, в настоящее время максимальное наказание, которое может быть за это правонарушение — это пожизненное заключение. Законодатели объяснили, что послабление необходимо для поощрения «расового равенства».

Симмонс во время представления законопроекта сказала, что внесение стрельбы из автомобиля в список было нацелено на «банды, которые состояли в основном из молодых, чернокожих людей».

«Я верю в общество, которое верит в силу искупления. Убийство есть убийство, независимо от того, откуда взялась пуля, но запирать молодых людей и выбрасывать ключ — это не решение проблемы», — сказала она.

Согласно отчету Вашингтонской ассоциации шерифов и начальников полиции, стрельбу из автомобиля внесли в список отягчающих обстоятельств при совершении преступлений в 1995 году, когда штат переживал всплеск преступности, связанный с появлением большого количества банд.

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