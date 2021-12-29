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Спасенному из-под обломков в Магнитогорске Ване Фокину подарили экскурсию в МЧС
Общество
Спасенному из-под обломков в Магнитогорске Ване Фокину подарили экскурсию в МЧС
Пресс-служба МЧС РФ по Крыму  / 

Челябинск, 29 декабря. Выживший после обрушения многоквартирного дома Ваня спустя три года после ЧП встретился со своим спасителем.

Ване было всего десять месяцев, когда его достали из-под завалов жилого дома в самом конце 2018 года. В канун Нового 2022 года сотрудники МЧС подготовили для мальчика сюрприз, организовав для него экскурсию по подразделениям МЧС. При этом Ване удалось встретиться с замдиректора департамента спасательных формирований Петром Гриценко, которому он обязан своим спасением, сообщает «Челябинск сегодня».

По данным пресс-центра МЧС России, Ваня с семьей побывали на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Семье Фокиных подробно рассказали об особенностях работы спасателей в сфере предупреждения сезонных рисков и во время чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Ранее ФАН сообщал о том, что чудом выживший во время обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин к концу 2020 года пошел в детский сад, стал лучше разговаривать и научился плавать. Благодаря прохождению двух курсов реабилитации у мальчика начала восстанавливаться двигательная система.

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мчс спасение экскурсия
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