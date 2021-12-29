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Промоутер Берин рассказал, как рак изменил Хворостовского

Общество
Промоутер Берин рассказал, как рак изменил Хворостовского
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 29 декабря. Организатор концертов Максим Берин вспомнил о тяжелом периоде жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского, которому диагностировали смертельную болезнь. Несмотря на недуг, артист продолжал выступать.

Промоутер указал, что Хворостовский узнал о болезни незадолго до концерта в Загребе. По его словам, певец кардинально изменился. Хворостовский, узнавший об онкологическом заболевании, впал в депрессию, однако он боролся со страшным недугом.

У оперного певца был запланирован тур по Германии, который постоянно переносился. В какой-то момент онкобольной Хворостовский написал, что готов выйти на сцену, вспоминает промоутер.

«Это был его последний официальный тур. Хворостовский выходил прямо, держался рукой за дирижерскую рамку и отрабатывал два часа. Но, выходя со сцены за кулисы, буквально падал без чувств — мы его ловили под руки. После концертов иногда шли в ресторан, Дима выпивал пару бокалов вина. Но с ним уже тяжело было общаться — психологически у него срывало крышу, конечно, он все знал», — указал Берин в интервью изданию «СтарХит».

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года. Артист умер в возрасте 55 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

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рак хворостовский берин
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