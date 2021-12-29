Десятилетнюю девочку высадили из автобуса в Чехове

Москва, 29 декабря. Девочку высадили из автобуса после того, как она не смогла оплатить проезд.

Десятилетняя девочка возвращалась домой с занятий в секции по дзюдо в городе Чехове. Сев в автобус №1, следующий по маршруту Чехов — завод Энергомаш, она обнаружила, что потеряла проездную карту, а наличных денег при себе нет. Кондуктор высадила девочку на ближайшей остановке.

Девочка дождалась следующего автобуса, объяснила ситуацию, кондуктор разрешил ей доехать до дома без билета, хотя вскоре ее проезд оплатила незнакомая женщина, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Напомним, в 2021 году в России был принят закон, запрещающий высаживать из транспорта безбилетных пассажиров, не достигших 16 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что оставление ребенка одного на дороге по причине неоплаченной поездки опасно для его жизни и здоровья.