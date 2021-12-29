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В Петербурге стартовала встреча Путина и Лукашенко

Политика
В Петербурге стартовала встреча Путина и Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 29 декабря. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Путин лично заехал за Лукашенко перед началом встречи.

Ранее Лукашенко созвонился с Путиным, они обговорили программу мероприятий, а также актуальные темы сотрудничества двух стран, в частности в оборонной сфере.

Накануне в Петербурге состоялся неформальный саммит стран СНГ. В последний раз лидеры стран Содружества собирались в культурной столице ровно два года назад — пандемия COVID-19 внесла коррективы в расписание ежегодных встреч.

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Все новости / Политика / В Петербурге стартовала встреча Путина и Лукашенко
путин лукашенко переговоры
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