В Петербурге стартовала встреча Путина и Лукашенко

Санкт-Петербург, 29 декабря. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Путин лично заехал за Лукашенко перед началом встречи.

Ранее Лукашенко созвонился с Путиным, они обговорили программу мероприятий, а также актуальные темы сотрудничества двух стран, в частности в оборонной сфере.

Накануне в Петербурге состоялся неформальный саммит стран СНГ. В последний раз лидеры стран Содружества собирались в культурной столице ровно два года назад — пандемия COVID-19 внесла коррективы в расписание ежегодных встреч.