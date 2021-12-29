Экс-президент Молдавии Додон отказался бежать из страны из-за уголовного дела о хищении

Кишинев, 29 декабря. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не намерен покидать страну на фоне предъявленного ему подозрения в хищении бюджетных средств. Об этом политик заявил в ходе общения с прессой.

Додон явился в офис Генпрокуратуры Молдавии 29 декабря, где его официально объявили подозреваемым по уголовному делу, после чего он пообщался с журналистами. Политик отметил, что не только не собирается бежать из страны, но и готов по мере сил сотрудничать со следствием.

«Когда прокурор посчитает нужным, я снова приду, я никуда убегать не собираюсь, буду дальше с прокуратурой сотрудничать», — подчеркнул Игорь Додон.

Экс-лидер подозревается в хищении бюджетных средств через закупки электроэнергии. Прокуратура оценивает нанесенный государству ущерб в 12 миллионов долларов.