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Талибы объявили о планах назначить посла Афганистана в Москве

Политика
Талибы объявили о планах назначить посла Афганистана в Москве
Global Look Press  /  G20 Italy/XinHua

Кабул, 29 декабря. Движение «Талибан»1 (запрещенная в России организация) хочет назначить своего посла в Москве, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

По его словам, такие шаги Кабула очень важны для развития дипломатических отношений. Поэтому новое Правительство Афганистана будет развиваться в этом направлении.

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель движения выразил надежду, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Афганистан. Москва уже многое сделала для перенесшего войну народа, резюмировал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия посол талибы
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