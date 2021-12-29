Талибы объявили о планах назначить посла Афганистана в Москве

Кабул, 29 декабря. Движение «Талибан»1 (запрещенная в России организация) хочет назначить своего посла в Москве, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

По его словам, такие шаги Кабула очень важны для развития дипломатических отношений. Поэтому новое Правительство Афганистана будет развиваться в этом направлении.

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель движения выразил надежду, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Афганистан. Москва уже многое сделала для перенесшего войну народа, резюмировал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.