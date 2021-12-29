Экономист назвал реальный уровень инфляции в Турции и обвинил Анкару во лжи

Анкара, 29 декабря. Реальный показатель годовой инфляции в Турции оценивается в 65%, сообщил профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, турецкое правительство нечестно публикует статистику, хотя, по официальным данным, рост цен на товары и услуги за год составил всего 21,31% в ноябре.

«Я точно измерил инфляцию в Турции на уровне 65,04% в год. А пока марионетки президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана из ЦБ (Центрального банка — Прим. ред.) сообщают, что официальная инфляция в Турции в ноябре 2021 года держится на уровне 21,31% в год. Данные ЦБ далеки от истины и являются еще одной ежедневной нечестностью со стороны Эрдогана и ЦБ», — написал Ханке в Twitter.

Today, I accurately measure Turkey’s #inflation at 65.04%/yr. Meanwhile, Pres. Erdogan's TCMB puppets report #Turkey's official November 2021 inflation at 21.31%/yr. TCMB's number is way off the mark & is just more daily dishonesty from RTE & TCMB. pic.twitter.com/A5CTOcfVkU — Steve Hanke (@steve_hanke) December 27, 2021

Независимая исследовательская группа по инфляции (ENAG) в своих оценках фактически согласна с профессором Университета Джона Хопкинса. По данным финансистов объединения за ноябрь, уровень цен на товары и услуги за год вырос на 58,65%.

3 января Центробанком республики будут опубликованы очередные сведения о годовой инфляции в Турции. Согласно ожиданиям Reuters, в грядущем месяце рост цен достигнет 30,6%, что станет самым высоким показателем с 2003 года. Прогнозы 13 экономистов варьируются в диапазоне от 26,4% до 37,3%.

Новости от ЦБ

Примечательно, что 29 декабря Центральный банк Турции опубликовал отчет о денежно-кредитной политике страны на 2022 году. В соответствии с ним государство будет стремиться достичь среднесрочного целевого показателя годовой инфляции в 5% — крайне нереалистичный показатель на фоне массового роста цен и волатильности лиры.

TCMB 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı https://t.co/wVFb75ePLj — Bloomberg HT (@BloombergHT) December 29, 2021

ЦБ также заявил, что увеличит стоимость обязательств в иностранной валюте и отдаст приоритет другим инструментам для стимулирования сбережений в лире в следующем году ради восстановления стоимости валюты. Механизм резервных опционов Центробанка будет полностью прекращен в целях обеспечения ценовой и финансовой стабильности, говорится в отчете.

«ЦБ не стремится к какому-то конкретному уровню обменного курса и не будет проводить операции по покупке или продаже валюты для установления уровня или направления обменных курсов», — подчеркивается в сообщении банка.

Согласно заявлению, финансовый орган будет использовать резервные требования для достижения целей ценовой и финансовой стабильности. В ЦБ добавили, что переговоры о подписании соглашений о свопах с другими центральными банками будут продолжены.

Merkez Bankası, önümüzdeki seneye ait Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Enflasyon hedefini açıkladı. — Habertürk TV (@HaberturkTV) December 29, 2021

Реакция лиры

Примечательно, что турецкая лира вновь начала падать на фоне заявления Центробанка. По данным Bloomberg, с открытием рынков курс лиры упал с 11,74 до 12,88 за доллар, по состоянию на 14:30 турецкая валюта торгуется на уровне 12,35. Таким образом, 29 декабря лира потеряла порядка 4,83% своей стоимости по отношению к доллару.

Напомним, что 20 декабря Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан конвертировать валютные депозиты в лиры. В соответствии с новыми мерами министерство финансов и ЦБ возместят убытки, понесенные вкладчиками из-за любого снижения стоимости лиры в течение срока вклада.

Turkiye's President Erdogan announces new government measures aimed at protecting the Turkish people from high cost of living amid volatile foreign exchange rateshttps://t.co/uQfadMSqt4 — TRT World (@trtworld) December 20, 2021

В тот же день, до речи президента, лира достигла рекордно низкого уровня в 18,4 по отношению к доллару. Однако после заявлений лидера Турции, которое на самом деле сопровождалось огромными валютными интервенциями, местная валюта укрепилась на 50%.

Согласно расчетам трейдеров, чистые валютные резервы ЦБ, без учета свопов, на прошлой неделе сократились примерно на 8 млрд долларов, причем большая часть убытков пришлась на 20 и 21 декабря. По состоянию на 24-е число валютные запасы снизились на 17-18 млрд долларов с начала месяца, когда Центробанк начал проводить прямые интервенции.