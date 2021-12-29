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Израильский мирный житель ранен в результате обстрела со стороны сектора Газа

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 14:30
Весь мир
Израильский мирный житель ранен в результате обстрела со стороны сектора Газа
wikipedia.org  /  Israel Defense Forces - Guarding the Horizon / CC BY 2.0

Тель-Авив, 29 декабря. Обстрел израильской территории был произведен из северной части сектора Газа. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Сил обороны Израиля.

По заявлению представителей израильских силовых структур, в результате атаки получил ранения один мирный житель. Подробности инцидента уточняются.

В настоящий момент пострадавший доставлен в больницу Ашкелона. Степень тяжести его травм оценивается как легкая.

На фоне обострения ситуации на границе израильские силовики призвали местных фермеров покинуть данный район до дальнейшего распоряжения.

Подобные случаи — не редкость на границе Израиля и сектора Газа. О последнем обострении силы обороны еврейского государства сообщали 25 декабря. Тогда произошла попытка вооруженного нападения на военный пост в районе Наблуса. Сообщений о пострадавших не поступало.

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