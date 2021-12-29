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Бангладеш отказался от американских Apache в пользу российских вертолетов Ми-28НЭ

Армия
Бангладеш отказался от американских Apache в пользу российских вертолетов Ми-28НЭ
politexpert.net  /  Елена Иванова

Дакка, 29 декабря. ВВС Бангладеша планируют закупить у России восемь ударных вертолетов Ми-28НЭ. Покупка военной техники может обойтись стране в 478 миллионов долларов.

В публикации издания Defseca говорится, что изначально Бангладеш собирался пополнить свои ВВС американскими вертолетами Boeing AH-64E Apache, однако США выдвинули слишком строгие условия для заключения сделки. В начале декабря текущего года Дакку посетила российская делегация, после чего страна заявила о намерении купить именно Ми-28НЭ.

Отмечается, что в настоящее время бангладешская армия испытывает трудности с финансированием. По этой причине окончательное решение о покупке российской техники еще не принято. Стоит подчеркнуть, что на вооружении ВВС Бангладеша сегодня находятся около 20 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Ранее сообщалось, что Сербия планирует закупить 18 вертолетов российского производства. В Белграде заявили, что после приобретения новых боевых машин страна станет «региональной вертолетной силой», передает RT.

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россия вертолеты ми-28 ввс бангладеша
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