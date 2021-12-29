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Билан вспомнил о попытках криминального авторитета Япончика научить его благородству

Шоу-бизнес
Билан вспомнил о попытках криминального авторитета Япончика научить его благородству
instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 29 декабря. Певец Дима Билан вспомнил о разговорах с криминальным авторитетом Япончиком (Вячеславом Иваньковым), который пытался научить его «поступать благородно». Артист раскрыл подробности этой истории в интервью журналистке Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

Певец вспомнил о тяжелых временах, когда крупные проекты вела его нынешний продюсер Яна Рудковская, но при этом ему приходилось общаться со своим экс-менеджером Виктором Батуриным. Решался юридический вопрос по поводу того, кому должны принадлежать права на его творчество. На артиста оказывалось серьезное психологическое давление, пишет «Вечерняя Москва».

«Когда меня делили, назову это так, то даже были моменты, когда мне намекали, что можно посидеть в комнате без еды и воды и подписать любые документы», — указал 40-летний исполнитель, не уточняя, от кого поступали угрозы.

Музыкант добавил, что в тот момент с ним связывался Япончик, вор в законе. По его словам, криминальный авторитет пытался переманить его на сторону Батурина, указал телеканал «360».

Несколько дней назад Билан отпраздновал юбилей. Артисту исполнилось 40 лет. Певец дважды ездил на Евровидение, в последнюю свою поездку он выиграл песенный конкурс.

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музыка билан япончик
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