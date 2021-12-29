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ФАС исключила резкий взлет цен на бензин и дизель в 2022 году

Экономика
ФАС исключила резкий взлет цен на бензин и дизель в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко увеличатся в 2022 году. Такое заявление сделал глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI.

По его словам, оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются уже долгое время и находятся на отметке начала 2021 года. При этом растет стоимость зимнего дизтоплива из-за сезонного спроса.

«Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год. Мы не ожидаем какого-то резкого роста (цен. — Прим. ред.)», — указал Шаскольский.

Экспрет также отметил эффективность действующего демпферного механизма. Он регулярно корректируется и позволяет сдерживать цены, добавил глава ФАС.

Власти РФ разработали целый комплекс мер для сдерживания цен на бензин в 2022 году. Среди них — снижение темпов роста оптовой цены.

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фас цены бензин дизель демпфер
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