Египет откроет крупнейшую на Ближнем Востоке водную станцию

Каир, 29 декабря. Власти Египта раскрыли детали проекта по созданию крупнейшей на Ближнем Востоке водной станции, которая воздвигается на побережье Средиземного моря к западу от города Эль-Ариш.

По словам генерального секретаря мухафазы Северный Синай Усамы аль-Гандура, выполнено уже около 90% строительных работ. Он сообщил, что завод откроется в ближайшее время, не указав точную дату этого события. В настоящий момент осталось подключить его к основным линиям снабжения в провинции.

Чиновник подчеркнул, что станция внесет большой вклад в решение водного кризиса в северо-восточных регионах Египта, отметив, что ее мощность составляет 300 тыс. кубометров в сутки. По его словам, стоимость строительства объекта достигла 97 млн долларов. Завод позволит удовлетворить потребности всех жителей Северного Синая, ликвидировать вахтовую систему распределения воды и обеспечить круглосуточную подачу в жилые кварталы Эль-Ариша, Шейх-Зувейда, Рафаха и других населенных пунктов.

Ранее министр ирригации Мухаммад Абдель-Ати подчеркивал, что Египет расположен в очень засушливых регионах, и 97% процентов его потребности в воде обеспечивает ресурс реки Нил. Он отметил, что в данной сфере государство подготовило амбициозный национальный проект на 2017–2037 годы, стоимость которого составляет от 50 до 100 млрд долларов.

По словам министра, страна имеет 90-процентную нехватку воды из возобновляемых источников и, чтобы восполнить пробел, повторно использует 35% таких ресурсов. Абдель-Ати добавил, что Египет столкнулся с изменением получаемых объемов из реки Нил в результате односторонних мер Эфиопии по заполнению и эксплуатации плотины «Возрождение» (Хидасэ) без достижения юридически обязывающего соглашения с Каиром и Хартумом.

Нехватка простой воды толкает власти Египта на кардинальный пересмотр своей экономической политики в данной области. Так, несколькими месяцами ранее правительство заявило о поиске партнеров для строительства к 2025 году более десяти опреснительных заводов общей стоимостью 2,5 млрд долларов. Все они, как ожидается, будут работать с возобновляемыми источниками энергии.