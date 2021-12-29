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В Крыму открыли первый участок трассы Симферополь — Евпатория — Мирный

Видео

Протяженность шоссе составила 25 километров. По новой дороге водители смогут добраться от Крыма до села Скворцово.

Строительство автодороги началось в 2018 году, а окончание работ запланировано на 2023.

На открытом участке трассы имеются четыре транспортные развязки, шесть путепроводов и три надземных пешеходных перехода.

По четырехполосной дороге первой технической категории водители смогут развивать скорость до 100 километров в час.

Если говорить о пропускной способность нынешней трассы, то она увеличилась почти вдвое, с нынешних 14 до 28 тысяч автомобилей в сутки. А это значит, что пробки на участке от города Саки до Евпатории практически исчезнут.

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Все новости / Видео / В Крыму открыли первый участок трассы Симферополь — Евпатория — Мирный
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