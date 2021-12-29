Талибы выразили надежду на продолжение российской гуманитарной помощи Афганистану

Кабул, 29 декабря. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) надеется, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил представитель нового правительства страны Забиулла Муджахид.

По его словам, российская сторона уже неоднократно помогала Афганистану. Жители страны благодарят Москву за проявленное внимание, но республика по-прежнему находится в гуманитарном кризисе.

«Народ Афганистана нуждается в помощи, потому что он только что вышел из войны, наш народ испытывает экономические трудности и сталкивается с затяжным экономическим кризисом, сейчас мы ожидаем продолжения помощи и сотрудничества Москвы в этом направлении», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Талибан» ограничил использование иностранной валюты в Афганистане. Об этом сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

1 Организация запрещена на территории РФ.