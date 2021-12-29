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Водитель, который помог охотникам спастись из реки под Геленджиком, погиб

Происшествия

Около десяти охотников отправились отдохнуть к реке Пшада. Они перебрались на своих автомобилях на другой берег и расположились там.

Однако уровень воды внезапно поднялся, не оставив им возможности вернутся обратно.

На помощь оказавшимся в трудной ситуации туристам подоспел местный сторож.

Мужчина управлял полноприводным грузовиком ГАЗ-66. Он смог переехать реку и отбуксировать на берег два автомобиля.

Но когда отправился в третью ходку, его машину перевернуло сильной волной.

Поток воды унес авто в стремнину. ГАЗ удалось вытащить только ближе к вечеру. В его кабине обнаружили погибшего водителя.

Мужчине было 53 года.

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геленджик
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