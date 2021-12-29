Политолог Сидоров: недоработка Столтенберга ставит НАТО в неловкое положение на переговорах с Россией

Брюссель, 29 декабря. США уже фактически расписались в своей капитуляции на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности.

В ответ на четко сформулированные и аргументированные требования Москвы Белый дом даже не смог озвучить более или менее оформленную повестку будущих переговоров. Заявили только о необходимости дискуссии по контролю за вооружениями. Это, конечно, часть большой программы стратегической стабильности. Но это только часть. Обсуждать отдельный вопрос без определенной проработки бессмысленно и даже как-то глупо. США таким подходом к важным для всего мира мероприятиям демонстрирую свою слабость и даже, возможно, готовность сразу же пойти на серьезные уступки Москве.

Таким мнением с гостями студии «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился декан факультета мировой политики МГУ, историк и политолог Андрей Сидоров, пытаясь оценить готовность США к действительно серьезному разговору с Россией. Эксперт обратил внимание на тот факт, что некую пародию на повестку переговорам пока предоставил только Госдеп, и то ограничившись вышеупомянутыми размытыми формулировками. По идее, такими вопросами должен заниматься совет нацбезопасности, но Джейк Салливан внезапно дистанцировался от этого процесса, вспомнив о каких-то проблемах Польши. Все выглядит так, будто американцы пребывают в растерянности. Они, видимо, не понимают, что тем самым показывают свою неуверенность и готовность к капитуляции.

Федеральное агентство новостей /

Политолог обратил внимание коллег и на не совсем адекватную позицию НАТО. Генсек альянса, грубо говоря, подложил США свинью, не доработав очень важный вопрос, и поставив Североатлантический альянс в крайне неловкое положение на переговорах с РФ.

«Что касается НАТО. Вообще по стратегической концепции НАТО Россия до сих пор является партнером альянса, причем в столь важном вопросе, как борьба с международным терроризмом. Три года Столтенберг, это была его историческая задача — принять новую стратегическую концепцию НАТО. Последние три года миру только обещают, что ее вот-вот примут. Генсек НАТО провалил эту задачу, и эта его недоработка ставит альянс в крайне неловкое положение на переговорах с Россией. Можно даже сказать, что сразу в проигрышное. Как они могут объявлять противником одного из главных партнеров? Это же абсурд в кубе. По этой концепции их войск и не должно быть у российских границ. Убирать придется и без переговоров», — иронично отметил Сидоров.

Эксперт добавил, что очень странными выглядят и переговоры с ОБСЕ. По правилам этой организации, ЕС должен сначала снять все санкции с России и только потом садится за стол переговоров. Нарушением собственных правил они ставят под сомнение легитимность своего существования. В общем и целом, Запад либо отвратительно подготовился к переговорному процессу и готов сходу идти на уступки, либо планирует устроить форменный цирк, обесценив тем самым сами переговоры. В случае второго сценария последует жесткий ответ РФ, о чем не могут не знать в Брюсселе и Вашингтоне. Вряд ли американцы с европейцами к нему готовы.

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