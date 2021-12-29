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Талибы заявили, что в Афганистане больше нет боевиков ИГ и сил сопротивления

Весь мир
Талибы заявили, что в Афганистане больше нет боевиков ИГ и сил сопротивления
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua / Lance Cpl. Alexa Hernandez/ZUMAPRESS.com / Hussain Ali/Keystone Press Agency

Кабул, 29 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а также силы Фронта национального сопротивления больше не представляют угрозы для новых властей Афганистана, поскольку их больше нет в стране. С таким заявлением выступил представитель радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

В комментарии для РИА Новости Муджахид отметил, что и боевики ИГ, и силы ополчения присутствуют на территории Афганистана «только на бумаге». Он также добавил, что и террористы, и сторонники Фронта национального сопротивления «были отвергнуты народом», поддержавшим новые власти.

Напомним, смена власти в Афганистане произошла в середине августа — после того, как талибы в завершение своей масштабной кампании по установлению контроля над ключевыми регионами республики подошли вплотную к Кабулу. 15 августа они вошли в столицу страны, где состоялись переговоры с прежним правительством, вскоре объявившим о своей отставке.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. В настоящий момент он находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Вскоре после падения правительства страну покинули и американские военнослужащие, которые находились на ее территории на протяжении 20 лет.

Последним регионом страны, который на протяжении длительного времени оставался неподконтрольным «Талибану», стала провинция Панджшер. В ней сформировалось народное ополчение, возглавил которое Ахмад Масуд-младший — сын лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда. Впоследствии его Фронт национального сопротивления вступил в противостояние с талибами, однако в конечном итоге было объявлено о переходе ополченцев к партизанской войне.

Талибы заявили, что в Афганистане больше нет боевиков ИГ и сил сопротивления
Федеральное агентство новостей /

Параллельно с этим «Талибан» объявил о начале кампании по борьбе с террористами «Исламского государства» на афганской территории. В течение нескольких месяцев она продолжалась в различных регионах страны, при этом в результате атак ИГ нередко гибли и сами талибы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Талибы заявили, что в Афганистане больше нет боевиков ИГ и сил сопротивления
афганистан исламское государство ахмад масуд
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