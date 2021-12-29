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Экс-сотрудник SpaceX убежден, что Илон Маск создал биткоин

Технологии
Экс-сотрудник SpaceX убежден, что Илон Маск создал биткоин
Prt Scr youtube.com  /  Илон Маск

Вашингтон, 29 декабря. Бывший сотрудник компаний Tesla и SpaceX Сахил Гупта поделился предположениями о личности создателя биткоина. Он заверил, что разработчиком криптовалюты является миллиардер Илон Маск.

Сахил Гупта с 2017 года настаивает, что Илон Маск стоит за разработкой биткоина, хотя предполагается, что его создателем является некий Сатоши Накамото. По словам экс-сотрудника SpaceX, он разговаривал по телефону с представителем корпорации Сэмом Теллером. В финале беседы он спросил бизнесмена, действительно ли Маск - разработчик криптовалюты. В ответ Теллер произнес лишь «Ну, что я могу сказать».

«Тогда я сказал «Вау». Неловкое молчание. Пока. И на этом разговор закончился», — поделился Гупта в своем блоге.

Чтобы подтвердит свои слова, Гупта показал скриншот переписки с Теллером, где он договаривался о звонке. Прежде экс-подчиненный Маска также уверял, что бизнесмен — разработчик биткоина, но признавался, что не мог раскрыть доказательства.

Создателя биткоина выдвинули на Нобелевскую премию прошлой осенью. Директор криптолендинговой платформы Даниэль Леон выступил с этим предложением, несмотря на загадку личности основателя криптовалюты.

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Илон Маск spacex биткоин
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