Сбой в работе системы ЕГАИС зафиксирован в России

Москва, 29 декабря. Система ЕГАИС работает с перебоями по всей России. Проблема возникла еще ночью, но до сих пор не решена.

Сбой связан с проблемами фиксации акцизных марок. По всей стране возникают задержки в доставке и продажах алкогольной продукции.

Ассоциация производителей пива в начале декабря предупредила о возможных сбоях при поставках напитка в питейные заведения. Организация также говорят о необходимости перенести сроки введения маркировки пива.

Эксперимент по маркировке пива проходит в России с 1 апреля. Его участниками уже стали 99 пивоварен, среди которых 12 малых и 39 микропредприятий. Участники рынка считают, что маркировка поможет в борьбе с контрафактной продукцией.