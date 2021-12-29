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Опрос показал, что каждый третий американец не признает победу Байдена на выборах

Политика
Опрос показал, что каждый третий американец не признает победу Байдена на выборах
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 29 декабря. Около трети граждан Соединенных Штатов (33%) не признают победу американского лидера Джо Байдена на выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Массачусетского университета в Амхерсте.

По данным исследования, 11% людей считают, что победа американского лидера «возможно незаконна». В том, что она однозначно нелегитимна, уверены 22% респондентов, отметили в Массачусетском университете в Амхерсте.

Исследователи подчеркнули, что республиканские выборные чиновники, некоторые деятели средств массовой информации и экс-лидер Дональд Трамп продолжают сомневаться в победе 46-го президента США.

«Неудивительно, что семь из десяти республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с откровенным недоверием», — подчеркнули эксперты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ответственность за борьбу с коронавирусом несут штаты, хотя ранее обещал, что сам справится с пандемией. Речь американского лидера вызвала массу критики среди политических деятелей.

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