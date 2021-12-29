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«ВКонтакте» определила главные мемы 2021 года

Общество
«ВКонтакте» определила главные мемы 2021 года
Prt Scr youtube.com  /  ЛАЙТИМ

Москва, 29 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» и Memepedia назвали самые популярные мемы уходящего года. На первом месте оказался кот Бендер.

Питомец из Австралии на видео настойчиво мяукает и осуждающим взглядом смотрит в камеру. Юзеры посчитали, что ролики с его участием достойны звания главного мема года, пишет телеканал «360».

На второй строчке оказался мем, рожденный во «ВКонтакте», — «Вы продаете рыбов?». Он «выстрелил» летом. На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Тройку лидеров замыкает шутка «А ловко ты это придумал». Это цитата из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

«ВКонтакте» определила главные мемы 2021 года
vk.com / Пресс-служба Вконтакте

Также пользователи отметили мемы с персонажами из фильмов и сериалов. На четвертом месте оказался Томас Шелби — герой популярного сериала «Острые козырьки». В пятерке лидеров картинка с Домиником Торетто из фильма «Форсаж».

Недавно Киану Ривз рассказал о меме «грустный Киану», который появился 11 лет назад. По его словам, в тот момент он о чем-то думал и ел сэндвич, а его запечатлели на камеру.

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вконтакте новый год мем
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