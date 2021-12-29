Вашингтон, 29 декабря. Вступление Украины в НАТО обернется гибельными последствиями не только для Альянса, но и для многих других стран мира. Об этом заявили читатели авторитетного издания Wall Street Journal.

Американцы поставили на место западных чиновников, мечтающих о включении Украины в состав военного блока. По замечанию простых читателей WSJ, НАТО, которая должна содействовать поддержанию мира во всем мире, только способствует разжиганию войн своей высокомерной политикой. Задиристое отношение к России может обернуться фатальными для Альянса последствиями, предупредили пользователи Сети.

«Десятилетиями НАТО беспричинно распространялось по всем восточным направлениям, в Прибалтику, в бывшие страны ОВД, а теперь рассчитывает на Украину. И внезапно НАТО в этом разоблачают. Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того чтобы сдерживать войну, альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства», — отметил читатель WSJ под ником Stephen Gardner.

Федеральное агентство новостей /

НАТО утратила всякий смысл к существованию в 1991 году с распадом СССР и завершением холодной войны, отмечают пользователи. Сейчас военный блок продолжает задирать Россию, однако это только поспособствовало сближению Москвы с другим опасным противником США — Китаем. Развязка подобного противостояния не может устроить Вашингтон, заключают читатели WSJ. Позицию Европы по расширению НАТО на восток и глобальной безопасности также раскритиковал политолог Леонид Крутаков в комментарии радио Sputnik.

«Так не должно было быть. Годы агрессивной натовской риторики и безрассудного накопления сил у российских границ толкнули Россию в объятия Китая. И что нам теперь делать, а? Почему неоконсерваторы все еще слушают эту страну? Когда мы усвоим уроки? Только когда полетят гиперзвуковые ракеты? Почитайте, как больно умирать от радиации, если еще не знаете», — поставил НАТО на место Alexandre Scherer.

Россия нацелена на разрядку отношений с НАТО путем заключения соглашения о гарантиях безопасности, однако многие западные чиновники, к примеру, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, относятся к проекту скептически. Ренее депутат Госдумы Шхагошев ответил на опрометчивое высказывание Борреля о переговорах России и НАТО