Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 15:01
15:00
Весь мир
Экономист назвал реальный уровень инфляции в Турции и обвинил Анкару во лжи
15:00
Общество
«Можно только самому взять лопату»: Цискаридзе оценил качество уборки улиц в Петербурге
15:00
Видео
Замглавы СК РФ помог пятилетнему петербуржцу стать пилотом самолета
15:00
Общество
Политолог Аркатов о фильме «Гранит»: Только так мы сможем донести до мира русскую идею
14:55
Происшествия
Полицейским пришлось разнимать массовую драку школьников в подмосковном Раменском
14:54
Общество
Проведение детских мероприятий в новогодние праздники в Петербурге попало под запрет
14:52
Экономика
Около 9 тысяч груженых нефтепродуктами цистерн простаивают на сети РЖД
14:52
Происшествия
Обвиняемого во взяточничестве главу района в Челябинской области арестовали на два месяца
14:51
Весь мир
Экс-прокурор обвинил президента Сальвадора в сделках с бандитами «Мара Сальватруча»
14:49
Общество
В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Wall Street Journal упрекнули НАТО в «политике высокомерия» по отношению к России

Политика
Читатели Wall Street Journal упрекнули НАТО в «политике высокомерия» по отношению к России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 декабря. Вступление Украины в НАТО обернется гибельными последствиями не только для Альянса, но и для многих других стран мира. Об этом заявили читатели авторитетного издания Wall Street Journal.

Американцы поставили на место западных чиновников, мечтающих о включении Украины в состав военного блока. По замечанию простых читателей WSJ, НАТО, которая должна содействовать поддержанию мира во всем мире, только способствует разжиганию войн своей высокомерной политикой. Задиристое отношение к России может обернуться фатальными для Альянса последствиями, предупредили пользователи Сети.

«Десятилетиями НАТО беспричинно распространялось по всем восточным направлениям, в Прибалтику, в бывшие страны ОВД, а теперь рассчитывает на Украину. И внезапно НАТО в этом разоблачают. Все новые расширения НАТО — просто источники войны. Вместо того чтобы сдерживать войну, альянс ее провоцирует. Вот к чему приводит политика самодовольства», — отметил читатель WSJ под ником Stephen Gardner.

Читатели Wall Street Journal упрекнули НАТО в «политике высокомерия» по отношению к России
Федеральное агентство новостей /

НАТО утратила всякий смысл к существованию в 1991 году с распадом СССР и завершением холодной войны, отмечают пользователи. Сейчас военный блок продолжает задирать Россию, однако это только поспособствовало сближению Москвы с другим опасным противником США — Китаем. Развязка подобного противостояния не может устроить Вашингтон, заключают читатели WSJ. Позицию Европы по расширению НАТО на восток и глобальной безопасности также раскритиковал политолог Леонид Крутаков в комментарии радио Sputnik.

«Так не должно было быть. Годы агрессивной натовской риторики и безрассудного накопления сил у российских границ толкнули Россию в объятия Китая. И что нам теперь делать, а? Почему неоконсерваторы все еще слушают эту страну? Когда мы усвоим уроки? Только когда полетят гиперзвуковые ракеты? Почитайте, как больно умирать от радиации, если еще не знаете», — поставил НАТО на место Alexandre Scherer.

Россия нацелена на разрядку отношений с НАТО путем заключения соглашения о гарантиях безопасности, однако многие западные чиновники, к примеру, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, относятся к проекту скептически. Ренее депутат Госдумы Шхагошев ответил на опрометчивое высказывание Борреля о переговорах России и НАТО

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Wall Street Journal упрекнули НАТО в «политике высокомерия» по отношению к России
россия сша нато китай иносми противостояние wall street journal в сети обсуждают
Комментировать