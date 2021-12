Цены на жилье в США подскочили за месяц почти на 20%

Вашингтон, 29 декабря. Цены на жилье в США по итогам октября выросли на 18,4% по сравнению с результатами годом ранее. Такими данными поделились американские СМИ со ссылкой на индекс цен на недвижимость Кейса-Шиллера.

