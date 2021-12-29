Цены на жилье в США подскочили за месяц почти на 20%

Вашингтон, 29 декабря. Цены на жилье в США по итогам октября выросли на 18,4% по сравнению с результатами годом ранее. Такими данными поделились американские СМИ со ссылкой на индекс цен на недвижимость Кейса-Шиллера.

U.S. housing boom roars as home prices surge 18.4% in October https://t.co/jKhfUsvqmV — CBS News (@CBSNews) December 29, 2021

Больше всего цены выросли в Финиксе — 32,3%, Тампе — 28,15 и Майями — 25,7%. Наименьший рост стоимости наблюдается в Миннеаполисе и Чикаго на 11,5%. Рынок жилья продолжает увеличивать цены после спада из-за пандемии коронавируса, в сентябре показатель составил 19,1%.

Один из авторов индекса Крейг Лаззар отмечает, что пока не ясно, является ли это повышение устойчивой тенденцией или временным отклонением.

«Ранее мы предполагали, что рост рынка жилья в США частично обусловлен изменением предпочтений по мере того, как домохозяйства реагируют на пандемию COVID-19. Потребуется больше данных, чтобы понять, представляет ли этот всплеск или отражает более постоянные изменения», — сказал он.

Ставки по ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизились до 3,5%. По данным СМИ, это свидетельствует о том, что кредитные компании больше реагируют на появление штамма «Омикрон», чем на самый высокий уровень инфляции за последние 40 лет.