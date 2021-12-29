Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 15:00
15:00
Общество
«Можно только самому взять лопату»: Цискаридзе оценил качество уборки улиц в Петербурге
15:00
Видео
Замглавы СК РФ помог пятилетнему петербуржцу стать пилотом самолета
15:00
Общество
Политолог Аркатов о фильме «Гранит»: Только так мы сможем донести до мира русскую идею
14:55
Происшествия
Полицейским пришлось разнимать массовую драку школьников в подмосковном Раменском
14:54
Общество
Проведение детских мероприятий в новогодние праздники в Петербурге попало под запрет
14:52
Экономика
Около 9 тысяч груженых нефтепродуктами цистерн простаивают на сети РЖД
14:52
Происшествия
Обвиняемого во взяточничестве главу района в Челябинской области арестовали на два месяца
14:51
Весь мир
Экс-прокурор обвинил президента Сальвадора в сделках с бандитами «Мара Сальватруча»
14:49
Общество
В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля
14:48
Общество
Десятилетнюю девочку высадили из автобуса в Чехове
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правозащитник попросил Бастрыкина взять на личный контроль дело о смерти ребенка в Нижнем Тагиле

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 13:53
Происшествия
Правозащитник попросил Бастрыкина взять на личный контроль дело о смерти ребенка в Нижнем Тагиле
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю  / 

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и взять на личный контроль дело о смерти двухлетнего малыша в Нижнем Тагиле.

«Ранее в СМИ появилась информация относительно смерти двухлетнего ребенка в городе Нижний Тагил в результате причинения травм, несовместимых с жизнью, которые были нанесены несовершеннолетнему. Малыш якобы помешал подозреваемому смотреть телевизор. По предварительной информации, территориальным органом следствия возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщил Мельников.

Правозащитник попросил председателя СК России провести проверку, переквалифицировать обвинение по уголовному делу на более тяжкую статью и взять дело на личный контроль.

«Прошу провести проверку информации и рассмотреть вопрос о возможной переквалификации данного дела в соответствии с пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в связи с убийством малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, т. к. умышленное нанесение удара двухлетнему ребенку явно может причинить малышу смерть по причине беспомощности и, на мой взгляд, должно быть квалифицировано по более тяжкой статье об убийстве, а лицо, совершившее подобное особо тяжкое деяние, если оно, конечно, виновно, должно ответить по всей строгости закона. Также прошу Вас, в связи с исключительными обстоятельствами произошедшего и общественным резонансом, взять данное дело на личный контроль», — сказано в обращении Ивана Мельникова руководителю Следственного комитета.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Правозащитник попросил Бастрыкина взять на личный контроль дело о смерти ребенка в Нижнем Тагиле
убийство следственный комитет происшествия убийство ребенка
Комментировать