Правозащитник попросил Бастрыкина взять на личный контроль дело о смерти ребенка в Нижнем Тагиле

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и взять на личный контроль дело о смерти двухлетнего малыша в Нижнем Тагиле.

«Ранее в СМИ появилась информация относительно смерти двухлетнего ребенка в городе Нижний Тагил в результате причинения травм, несовместимых с жизнью, которые были нанесены несовершеннолетнему. Малыш якобы помешал подозреваемому смотреть телевизор. По предварительной информации, территориальным органом следствия возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщил Мельников.

Правозащитник попросил председателя СК России провести проверку, переквалифицировать обвинение по уголовному делу на более тяжкую статью и взять дело на личный контроль.