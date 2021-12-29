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Сирийские военнослужащие вновь развернули колонну ВС США в Хасаке

Весь мир
Сирийские военнослужащие вновь развернули колонну ВС США в Хасаке
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Дамаск, 29 декабря. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) пресекли очередную попытку колонны ВС США въехать на подконтрольные властям республики территории. В этот раз американские бронеавтомобили были остановлены на контрольно-пропускном пункте неподалеку от деревни Эд-Дардара в районе Абу Расин провинции Хасака. Военнослужащие Соединенных Штатов развернули технику и покинули КПП.

Накануне аналогичная ситуация произошла в районе Телль Тамр на северо-западе этой же провинции. Сирийские солдаты перехватили четыре броневика около одной из ферм, после чего те были вынуждены отступить из этого района.

В последнее время такие случаи отмечаются в Хасаке довольно часто. Двумя неделями ранее колонна американской техники вклинилась в очередь дальнобойщиков, чтобы пересечь КПП у населенного пункта Дамхия в окрестностях Эль-Камышлы. Военнослужащие САА вновь «развернули» американцев. Несколько таких инцидентов произошли в ноябре, причем иногда проезд войскам США преграждали сами местные жители.

Подразделения Соединенных Штатов оказывают военную помощь боевикам курдских «Сирийских демократических сил», вместе с ними удерживая контроль над северо-восточными районами страны. Одновременно с этим американцы незаконно осуществляют здесь добычу нефти, а также вывозят сельскохозяйственную продукцию. Местное население активно выступает как против интервентов, так и поддерживаемых ими бандформирований.

Помимо этого, протест мирных жителей вызывают попытки боевиков насильно вербовать молодых людей в свои ряды. Такие случаи происходят и на территориях, занятых турецкими войсками и подконтрольными им террористическими группировками, официально борющимися против курдов. Это противостояние часто приводит к потерям среди местного населения и ухудшает гуманитарную ситуацию на севере страны.

В частности, из-за боев между враждующими формированиями неоднократно прекращалась работа водонасосной станции «Алук», снабжающей более миллиона человек в Хасаке. На фоне усиливающейся на Ближнем Востоке засухи это ставит под угрозу не только состояние сельского хозяйства как основного источника доходов у местных, но и жизни самих людей.

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сша сирия хасака
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