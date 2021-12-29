Сирийские военнослужащие вновь развернули колонну ВС США в Хасаке

Дамаск, 29 декабря. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) пресекли очередную попытку колонны ВС США въехать на подконтрольные властям республики территории. В этот раз американские бронеавтомобили были остановлены на контрольно-пропускном пункте неподалеку от деревни Эд-Дардара в районе Абу Расин провинции Хасака. Военнослужащие Соединенных Штатов развернули технику и покинули КПП.

Накануне аналогичная ситуация произошла в районе Телль Тамр на северо-западе этой же провинции. Сирийские солдаты перехватили четыре броневика около одной из ферм, после чего те были вынуждены отступить из этого района.

A US Army patrol was prevented from passing a Syrian military barrier near to the village of ”Dardara” located in northeastern #Hasakah province this morning.#Syria #USA #Syrianarmy???????? pic.twitter.com/ejF3iJaxCN — Steele M (@SteeleSyAA) December 29, 2021

В последнее время такие случаи отмечаются в Хасаке довольно часто. Двумя неделями ранее колонна американской техники вклинилась в очередь дальнобойщиков, чтобы пересечь КПП у населенного пункта Дамхия в окрестностях Эль-Камышлы. Военнослужащие САА вновь «развернули» американцев. Несколько таких инцидентов произошли в ноябре, причем иногда проезд войскам США преграждали сами местные жители.

Подразделения Соединенных Штатов оказывают военную помощь боевикам курдских «Сирийских демократических сил», вместе с ними удерживая контроль над северо-восточными районами страны. Одновременно с этим американцы незаконно осуществляют здесь добычу нефти, а также вывозят сельскохозяйственную продукцию. Местное население активно выступает как против интервентов, так и поддерживаемых ими бандформирований.

حاجز للجيش يجبر رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي على التراجع بريف الحسكةhttps://t.co/xtTxifYm4Y — Bilaraby بالعربي (@mssbilaraby) December 29, 2021

Помимо этого, протест мирных жителей вызывают попытки боевиков насильно вербовать молодых людей в свои ряды. Такие случаи происходят и на территориях, занятых турецкими войсками и подконтрольными им террористическими группировками, официально борющимися против курдов. Это противостояние часто приводит к потерям среди местного населения и ухудшает гуманитарную ситуацию на севере страны.

В частности, из-за боев между враждующими формированиями неоднократно прекращалась работа водонасосной станции «Алук», снабжающей более миллиона человек в Хасаке. На фоне усиливающейся на Ближнем Востоке засухи это ставит под угрозу не только состояние сельского хозяйства как основного источника доходов у местных, но и жизни самих людей.