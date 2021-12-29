Глава Фонда помощи пострадавшим в ДТП Кириенко призвала учить детей ПДД с ранних лет

Санкт-Петербург, 29 декабря. Детей с раннего возраста следует обучать правилам дорожного движения, в том числе некоторым навыкам управления транспортным средством, считает директор благотворительного Фонда помощи пострадавшим в ДТП Анастасия Кириенко.

Согласно статистике, за последние десять лет в России в ДТП погибло более 220 тысяч человек. При этом с 1 апреля текущего года получить водительские права могут все россияне старше 16 лет. Возможность обучения детей правилам дорожного движения в рамках школьной программы обсудили в медиацентре «Патриот».

«Наш фонд занимается не только помощью пострадавшим в ДТП, но еще и профилактикой, а она как раз включает в себя образование детей, получение ими навыков, в том числе управления транспортными средствами. Мы считаем, что это очень важная составляющая. Дети учатся понимать, как управлять машиной и делать это безопасно, как водитель ощущает пешехода на дороге», — объяснила Кириенко.

Специалист уверена, что заниматься образованием несовершеннолетних россиян следует очень плотно и начинать делать это нужно еще со школьной скамьи. Например, в ГБУ ДО «Центр «Ладога» создана система беспрерывного обучения ПДД, в которой дети участвуют уже с первого класса.

«К сожалению, самая большая проблема — это родители. Потому что сколько бы мы ни говорили о правилах, если они не пристегивают ребенка, если разрешают переходить дорогу на красный сигнал светофора, ни к чему хорошему это не приведет», — заявила Ольга Дементьева, начальник отдела профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога».

Согласно данным МВД России, число погибших в ДТП детей увеличилось на 5% в 2021 году. В большинстве случаев виновниками гибели несовершеннолетних становятся автомобилисты.