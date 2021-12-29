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Сатановский: отказ от переговоров по безопасности с Россией обернется проблемами для ЕС

Политика
Сатановский: отказ от переговоров по безопасности с Россией обернется проблемами для ЕС
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 29 декабря. Политолог Евгений Сатановский раскритиковал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия выдвинула «неприемлемые требования» по гарантиям безопасности.

В интервью газете «Взгляд» Сатановский отметил, что Боррель оторван от реальности, поэтому считает обязательными к исполнению все свои предложения и пожелания. Ранее он вспомнил 1975 год и заявил, что переговоры между РФ и НАТО должны затрагивать все события «с момента принятия Хельсинкского заключительного акта». Эксперт объяснил, чем обернется отказ ЕС от переговоров по безопасности с РФ.

«Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый СССР, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – объяснил Сатановский.

Политолог заявил, что Боррель – «старый инфантильный мальчик», который не совсем хорошо понимает происходящие процессы. Сатановский подчеркнул, что Россия хочет получить закрепленные на бумаге гарантии безопасности. По его словам, современные военные технологии позволяют Москве вести диалог с западными странами в жесткой форме и это не должно никого удивлять.

Ранее сообщалось, что мнение Борреля о российских требованиях не имеет никакого значения. Эксперты говорят, что слова главы дипломатии ЕС «не к месту», поскольку предложения РФ были адресованы исключительно НАТО и США, передает RT.

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Все новости / Политика / Сатановский: отказ от переговоров по безопасности с Россией обернется проблемами для ЕС
россия безопасность нато переговоры сатановский боррель
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