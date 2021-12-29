Замглавы СК РФ помог пятилетнему петербуржцу стать пилотом самолета

Возможность стать пилотом самолета выпала пятилетнему Руслану Камилову из Санкт-Петербурга. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарок ему сделал заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Клаус.

Руслан ведет нормальную жизнь — ходит в детский сад, смотрит мультики и увлекается динозаврами. Однако у мальчика стоит диагноз: диабет второго типа, он страдает инсулинозависимостью. Родители признаются, что стараются сделать все, чтобы ребенок не чувствовал отличий от сверстников.

«Я был на маленьком самолете. Летал быстро, прямо со всей скоростью. Еще мы приземлялись и крутились на самолете. Это было круто очень-очень!» — рассказывает Руслан.

Настоящая страсть маленького петербуржца — это самолеты. Исполнить мечту мальчика в рамках марафона добра «Елка желаний» вызвался Александр Клаус. По словам замглавы СК РФ, каждый мальчишка мечтает стать летчиком.

«Мне кажется, дарить подарки даже приятнее, чем их получать. Когда увидел такое пожелание ребенка, мечту, рад был ее исполнить. В Следственном комитете большое внимание, помимо расследования преступлений, уделяется и воспитательной работе, и общению с гражданами», — сказал представитель ведомства.

Руслан оказался в кресле пилота Boeing 737, смог управлять штурвалом и нажимать на рычаги и кнопки. Отец мальчика назвал случившееся настоящей удачей.

«Да, он захотел полетать на самолете. Мы оставили на «Елку желаний» заявку. После этого был звонок от Следственного комитета: «Заявка принята, обработали. Готовы исполнить желание Руслана». Ребенок доволен. Счастье и все», — говорит Ахрор Камилов.

В благотворительной акции «Елка желаний» ежегодно принимают участие политические деятели. Так Владимир Путин подарил Марку Кобленеву из Подмосковья гитару и помог получить квартиру. А министр внутренних дел Владимир Колокольцев организовал для шестилетнего мальчика из Орловской области экскурсию в московском Музее космонавтики.