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Теннисисты Рублев и Карацев не выступят на ATP Cup

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 13:29
Спорт
Теннисисты Рублев и Карацев не выступят на ATP Cup
Global Look Press  /  © Panoramic

Мельбурн, 29 декабря. Российские теннисисты Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской пропустят турнир ATP Cup в Австралии, сообщается на официальном сайте Aссоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В состав российской команды на ATP Cup вошли действующий победитель UA Open Даниил Медведев, а также Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет тренер Медведева — французский специалист Жиль Сервара.

Ранее Рублев заразился коронавирусной инфекцией. На данный момент россиянин находится на самоизоляции в Барселоне.

Напомним, в начале декабря сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и в третий раз в истории взяла Кубок Дэвиса.

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рублев теннис ATP Cup Карацев
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