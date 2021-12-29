Теннисисты Рублев и Карацев не выступят на ATP Cup

Мельбурн, 29 декабря. Российские теннисисты Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской пропустят турнир ATP Cup в Австралии, сообщается на официальном сайте Aссоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В состав российской команды на ATP Cup вошли действующий победитель UA Open Даниил Медведев, а также Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет тренер Медведева — французский специалист Жиль Сервара.

Ранее Рублев заразился коронавирусной инфекцией. На данный момент россиянин находится на самоизоляции в Барселоне.

Напомним, в начале декабря сборная России по теннису обыграла команду Хорватии и в третий раз в истории взяла Кубок Дэвиса.