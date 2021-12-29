«Очень хороший и правильный фильм»: писательница Бабич о премьере «Гранита»

На телеканале НТВ прошел премьерный показ картины «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Своим мнением о фильме в беседе с ФАН поделилась общественный деятель, писательница и экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Бабич.

Действие ленты разворачивается в Республике Мозамбик, где, по сюжету, группа боевиков разоряет одну из деревень. Спустя время сюда прибывает небольшой отряд российских инструкторов во главе с бойцом по прозвищу «Гранит». Вместе им предстоит собрать важные разведданные о террористах, против которых боятся выступать даже солдаты местной армии.

«На мой взгляд, это очень хороший и правильный фильм. Во-первых, в нем речь идет про терроризм, а это международная проблема, где как раз-таки все страны должны объединяться. И очень важно: показано, что именно российские инструкторы помогают спасать людей на другом континенте и что именно мы являемся героями-спасателями, — говорит Елена Бабич. — Вообще это всегда делают Соединенные Штаты — именно там всегда сверхгерои, которые могут все. Поэтому хорошо, что у нас теперь появляются такие фильмы, где наши мужчины — сверхгерои, которые защищают тех, кто слабее них, тех, кому нужна поддержка и защита».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Бабич, такое кино может выступать и в роли пропаганды, показывая идеал, к которому должно стремиться наше общество. Ведь на деле среди россиян — масса героев, которые сделали много доброго для людей и не раз защищали мирное население.

«У меня, например, знакомые работали в Мозамбике дипломатами. И они рассказывали, что мы действительно очень много сделали доброго и полезного для простых людей страны. Поэтому и нужно рассказывать, ведь далеко не все знают о тех геройских поступках, которые наши совершали во всем мире, — приводит пример писательница. — Мы почему-то многое делаем в реальности, но всегда либо умаляем свои достоинства, либо вовсе молчим о них. Поэтому в пропаганде наших ценностей, того, что сделали люди нашей страны, скромными быть не нужно. Нужно рассказывать, показывать, сравнивать, чтобы и наша молодежь знала. Потому что мы видим очень такую нахрапистую американскую пропаганду или мощную китайскую, но на этом фоне получается: «А мы-то где?». А ведь на самом деле нам есть что сказать, и мы намного больше сделали для мира. Поэтому в пропаганде нужно всегда идти на опережение и всегда заявлять о наших достижениях и наших ценностях».

Ранее впечатлениями о работе над фильмом с ФАН поделился российский актер Олег Чернов. Исполнитель главной роли отметил, что на таких людях, как в этом кино, и держится наша безопасность.