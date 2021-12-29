Жители Севастополя высказались об отмене QR-кодов

Указом губернатора в Севастополе было отменено правило обязательного предъявления QR-кода для посещения театров, кино, заведений общепита, а также помещений сферы услуг. Однако не все жители восприняли эту новость позитивно.

Больше всего новости об отмене ковид-паспортов обрадовались владельцы бизнеса сферы услуг. Ни для кого не секрет, что Севастополь «держится» на туристах, а введенные ограничения сократили поток клиентов в разы, отчего владельцы кино, театров и общепита несли колоссальные потери. Но под Новый год чудеса просто обязаны происходить. И чудо свершилось.

«В преддверии новогодних праздников мы получили прекрасную новость о том, что будут отменены QR-коды при входе в кинотеатр, людям не придется предъявлять документы, а нам их, соответственно, проверять, как это было установлено. Мы убрали уже этот блокпост», — делится радостной новостью директор кинотеатра Екатерина Милан.

Севастопольские повара, приунывшие от малого количества клиентов, наконец взбодрились. Двери ресторанов распахнуты, столы застелены чистыми скатертями, а персонал ждет наплыва «бескодных» клиентов.

«Надеемся, что все придут отмечать новогодние праздники, туристы приедут. Ожидаем большой приток», — рассказал управляющий кафе Евгений Лагутин.

Среди опрошенных жителей и гостей города нашлись и те, кому отмена QR-кодов пришлась не по душе. Посетительница кинотеатра Варвара переживает, что это может привести к новой волне заболеваемости.

«Мне это не нравится, потому что сейчас заболеваемость все больше растет, ничего не поменялось кроме того, что наступили праздники. От этого болезнь никуда не уйдет. Я не думаю, что должны снимать ограничения только потому, что сейчас праздничная неделя», — считает Варвара.

Севастополь и Крым традиционно являются излюбленным местом отдыха многих россиян. Крымчане рады, что в грядущие новогодние каникулы к ним с высокой степенью вероятности нагрянут желающие отдохнуть. Также с отменой QR-кодов упростилась и жизнь местного населения.

«Мне нравится это, потому что я не успел себе сделать QR-код. И нам еще пригрозили, что в учебное заведение мы не сможем войти без них. Сейчас, как я понял, наступают послабления, и мы можем прийти в ТЦ, я могу на учебу сходить. Нам не нужно лишней бумажной волокиты с этим связанной сейчас иметь. Поэтому мне нравится все», — поделился спутник Варвары.

Ограничения на посещение общественных мест были введены в городе 15 октября. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь первым в стране перешел порог коллективного иммунитета. Несмотря на послабления соблюдение масочного режима в регионе по-прежнему обязательно.