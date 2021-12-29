Генерал ВСУ Романенко: украинская армия испытывает острую нехватку современных вооружений

Киев, 29 декабря. Украинские войска испытывают острую нехватку современных образцов вооружений, заявил бывший замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, украинские военные до сих пор оснащены оружием, произведенным еще в прошлом веке. Романенко заявил, что для исправления сложившейся ситуации необходимо объединять частные и государственные оборонные предприятия.

«Если россияне, хотел бы напомнить, по видам и родам войск имеют вооружение XXI века от 65% до 75%, и под 80%, то у нас, по оптимистическим прогнозам, отдельные роды войск имеют максимум 20%», — рассказал генерал.

Романенко подчеркнул, что в будущем Украина может столкнуться с серьезными проблемами. По его словам, нехватку современного оружия придется компенсировать увеличением числа военнослужащих с менее эффективными вооружениями низкого качества.

«Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться», – подытожил он.

Ранее телеканал RT сообщал, что ВСУ в текущем году получили более 3 тысяч образцов вооружения и военной техники. По словам экспертов, этого все равно не хватит, чтобы решить проблему с дефицитом оружия в армии.