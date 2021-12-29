Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 13:32
13:31
Общество
Дагестан отметит Новый год, несмотря на споры о происхождении праздника
13:30
Видео
Жители Севастополя высказались об отмене QR-кодов
13:30
Общество
Зачем смотреть боевик «Гранит»: точка зрения военного эксперта
13:29
Спорт
Теннисисты Рублев и Карацев не выступят на ATP Cup
13:22
Общество
Магазин IKEA Сити откроется в крупном ТРЦ Петербурга в 2023 году
13:17
Политика
Бывший президент Молдавии Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищениях
13:17
Армия
Генерал ВСУ Романенко: украинская армия испытывает острую нехватку современных вооружений
13:15
Происшествия
«В моем кармане ствол и граната»: мужчина пришел грабить банк в Симферополе
13:14
Происшествия
Следствие просит заменить Хованскому арест на запрет определенных действий с 8 января
13:11
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генерал ВСУ Романенко: украинская армия испытывает острую нехватку современных вооружений

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 13:17
Армия
Генерал ВСУ Романенко: украинская армия испытывает острую нехватку современных вооружений
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 декабря. Украинские войска испытывают острую нехватку современных образцов вооружений, заявил бывший замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, украинские военные до сих пор оснащены оружием, произведенным еще в прошлом веке. Романенко заявил, что для исправления сложившейся ситуации необходимо объединять частные и государственные оборонные предприятия.

«Если россияне, хотел бы напомнить, по видам и родам войск имеют вооружение XXI века от 65% до 75%, и под 80%, то у нас, по оптимистическим прогнозам, отдельные роды войск имеют максимум 20%», — рассказал генерал.

Романенко подчеркнул, что в будущем Украина может столкнуться с серьезными проблемами. По его словам, нехватку современного оружия придется компенсировать увеличением числа военнослужащих с менее эффективными вооружениями низкого качества.

«Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться», – подытожил он.

Ранее телеканал RT сообщал, что ВСУ в текущем году получили более 3 тысяч образцов вооружения и военной техники. По словам экспертов, этого все равно не хватит, чтобы решить проблему с дефицитом оружия в армии.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генерал ВСУ Романенко: украинская армия испытывает острую нехватку современных вооружений
украина всу оружие армия
Комментировать