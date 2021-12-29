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Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря
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Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 13:11
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 декабря. Рубль укрепил свои позиции к евро, но при этом ослаб по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США вырос на 15,55 копейки и составил 73,65 рубля. Европейская валюта опустилась на 1,54 копейки и закрепилась на отметке 83,20 рубля.

При этом на старте торгов Московской биржи рубль, наоборот, укрепился к доллару, но ослаб к евро. Стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии опустилась на 1,75 копейки и составила 73,7 рубля. Биржевой курс евро вырос на 0,25 копейки — до 83,34 рубля.

Курс рубля зависит от динамики стоимости ресурсов, которые экспортирует Россия. На это обратил внимание старший аналитик УК «Альфа–Капитал» Максим Бирюков.

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