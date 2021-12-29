Хакер распространил в свободном доступе инструменты для взлома стриминг-сервисов

Москва, 29 декабря. Софт для скачивания видео из онлайн-кинотеатров оказался слитым в Сеть. Крупнейшие стриминг-сервисы стали уязвимее для пиратов, ворующих контент.

Инструментом для взлома стриминг-сервисов оказался код, который позволяет обойти DRM-технологии Widevine, — ее используют для защиты контента от копирования. С помощью скриптов пираты смогут напрямую загружать с онлайн-платформ ролики. Инструменты оказались в свободном доступе благодаря хакеру widevinedump, передает TorrentFreak.

Скрипт поставил в уязвимое положение таких стриминг-гигантов, как Netflix, Amazon Prime, а также Apple TV+ и Disney+. Хакер также нашел способ подзаработать. Он продает по электронной почте модуль для дешифровки, который позволяет загружать ролики в формате 4K.

Ранее президент России Владимир Путин поручил добиться для российского софта доминирующих позиций в условиях критической инфраструктуры, передает телеканал «360».

Хакеры также начали использовать новую схему для обмана интернет-пользователей перед Новым годом. Мошенники перешли на таргетированные «розыгрыши» крупной техники и уже нанесли ущерб в размере 80 млн долларов.