Шалва Папуашвили займет пост председателя парламента Грузии

Тбилиси, 29 декабря. Депутата Шалву Папуашвили избрали на пост спикера грузинского парламента.

Стоит отметить, что до этого он возглавлял комитет по образованию и науке. За его кандидатуру проголосовали 88 депутатов и один — против.

«Это огромная честь и ответственность перед обществом и перед нашей политической командой. Соответственно, я сделаю все, чтобы достойно служить нашей стране и народу на этом посту», — сказал Папуашвили.

Ранее в Грузии разгорелся политический скандал в преддверии местных выборов. Экс-президент страны Михаил Саакашвили решился вернуться на родину и угодил в тюрьму.