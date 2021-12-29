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Шалва Папуашвили займет пост председателя парламента Грузии

Политика
Шалва Папуашвили займет пост председателя парламента Грузии
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Тбилиси, 29 декабря. Депутата Шалву Папуашвили избрали на пост спикера грузинского парламента.

Стоит отметить, что до этого он возглавлял комитет по образованию и науке. За его кандидатуру проголосовали 88 депутатов и один — против.

«Это огромная честь и ответственность перед обществом и перед нашей политической командой. Соответственно, я сделаю все, чтобы достойно служить нашей стране и народу на этом посту», — сказал Папуашвили.

Ранее в Грузии разгорелся политический скандал в преддверии местных выборов. Экс-президент страны Михаил Саакашвили решился вернуться на родину и угодил в тюрьму.

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грузия парламент папуашвили
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