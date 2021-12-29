Жителя Омской области будут судить за вырубку 48 хвойных деревьев

Омск, 29 декабря. За незаконную вырубку в хвойном лесу житель Любинского района Омской области предстанет перед Тарским городским судом.

По данным следствия, 33-летний гражданин в марте текущего года осуществил заготовку древесины, вырубив по трудовому договору с одним из тарских предпринимателей 48 деревьев хвойных пород в лесополосе. Так, он незаконно спилил 38 пихт, семь елей и три кедра, сообщает «Омск-Информ».

Это преступное деяние обнаружили сотрудники ФСБ по Омской области. Нанесенный обвиняемым материальный ущерб был оценен в 692 928 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Преступник полностью признал свою вину и уже возместил материальный ущерб. Меру наказания ему определит Тарский городской суд.

Ранее ФАН сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении директора территориального лесничества Мордовии. Он обвиняется в разрешении вырубки 40 деревьев, снятия почвы, оборудования противопожарного водоема и сооружения моста через речку. Общий ущерб от его самоуправства превысил 53,9 миллиона рублей.