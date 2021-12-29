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Госсовет Татарстана рассмотрит поправку о переименовании должности президента республики

Политика
Госсовет Татарстана рассмотрит поправку о переименовании должности президента республики
wikipedia.org  /  Денис Петьовка/CC BY-SA 3.0

Казань, 29 декабря. Парламент Татарстана готов рассмотреть поправку о переименовании должности президента республики, рассказал журналистам спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

По словам чиновника, рассмотрение произойдет в составе единого пакета поправок. Вопрос не будут выносить в отдельный законопроект вопрос о переименовании должности президента в связи с принятием закона о единой системе публичной власти в РФ. Мухаметшин добавил, что работу над поправками Госсовет республики начнет в 2022 году.

Сейчас Татарстан является единственным российским регионом, где сохранилась должность президента.

Ранее лидер Татарстана Рустам Минниханов подтвердил готовность исполнять закон о региональной власти. По его словам, мнение республики при принятии законопроекта не брали во внимание.

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