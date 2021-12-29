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Украинские диверсанты похитили военнослужащего НМ ЛНР у линии соприкосновения

Армия
Украинские диверсанты похитили военнослужащего НМ ЛНР у линии соприкосновения
Федеральное агентство новостей

Луганск, 29 декабря. Народная милиция ЛНР пожаловалась на похищение сотрудника у линии разграничения в Донбассе. К происшествию причастны украинские диверсанты, полагают в ведомстве.

Инцидент произошел 27 декабря, отметил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, на месте исчезновения обнаружены следы борьбы и крови.

«Украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики», — уточнил Филипоненко.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ перебросили снайперов к линии разграничения. Киевские силовики готовят новую провокацию, считают в Народной милиции ЛНР.

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