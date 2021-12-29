Военный эксперт Леонков предположил, когда спецназ Кадырова может появиться на подступах к Киеву

Киев, 29 декабря. В Киеве не зря испугались грозного предупреждения главы Чечни об ответе РФ на размещение баз НАТО на украинской территории.

Все-таки есть в высшем руководстве Украины более или менее понимающие люди, которые могут оценить реальный уровень угрозы. Поэтому после заявления Рамзана Кадырова по украинскому режиму подконтрольные Банковой медиа и забили тревогу. Сам Зеленский затих, боясь лишнее слово сказать и тем самым всей стране продемонстрировал свой страх перед реальными военными действиями. И на этот раз он может быть вполне обоснован, так как, если США не пойдут на условия России на предстоящих переговорах, предупреждение главы Чечни вполне может быть реализовано. Причем в течение суток.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев LIVE» поделился военный эксперт Алексей Леонков, отметив, что к предупреждениям Рамзана Кадырова оппоненты России всегда должны относиться серьезно.

«Я думаю, что это одно из тех заявлений Рамзана Ахматовича, к которому Киеву стоит прислушаться. Он обычно не раскидывается словами и действует в соответствии. И кстати в его речи прозвучала важная оговорка. Он сказал — если дадут команду, то все. Как раз этой команды и боятся больше всего на Украине. Не стоит забывать, что 15 января истекает тот срок, который Россия дала коллективному западу, чтобы они нашли ответ на наши предложения по европейской и международной безопасности. Но там, кстати, тоже есть важная оговорка, что мы будем действовать в зависимости от того, как они принимают наши предложения. Если США отметут все требования, то Москва отдаст ту самую команду и в теории спецназ Кадырова может быть на подступах к Киеву уже 16 января», — спрогнозировал возможное развитие событий военный аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Леонков также напомнил, что Украина сейчас активно готовится к выдуманному Западом наступлению и идет якобы на самые решительные шаги для укрепления вооруженных сил. Постановка на воинский учет женщин вроде бы должна была продемонстрировать миру такую решимость. На самом же деле действия Зеленского и его окружения сейчас больше всего напоминают метания Гитлера незадолго до капитуляции, когда в армию гребли женщин и детей. Показательная параллель выстраивается. Украинский режим возможно предчувствует скорый конец.

Ранее шансы Украины против чеченского спецназа оценил военный эксперт Игорь Коротченко.