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Депутат Госдумы Шхагошев отреагировал на заявление Борреля о переговорах России и НАТО

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 13:02
Политика
Депутат Госдумы Шхагошев отреагировал на заявление Борреля о переговорах России и НАТО
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 29 декабря. Депутат Госдумы Адальби Шхагошев раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о желании России вести переговоры о безопасности без ЕС.

По словам российского парламентария, ЕС всегда опирался на НАТО и США, поэтому логично, что их не привлекают к переговорам.

«Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный. Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?» — цитирует депутата РИА Новости.

Как отметил Шхагошев, ЕС «всполошился и вспомнил про свое самолюбие», тогда как ранее добивался того, чтобы все проблемы рассматривали США и Североатлантический альянс. Фактически Евросоюз не принимает без них никаких самостоятельных решений. В свою очередь Россия всегда открыта к диалогу, заключил парламентарий.

Ранее Боррель раскритиковал представленные Россией условия по гарантиям безопасности. Он отметил, что Москва впервые продемонстрировала «свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не было.

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россия нато шхагошев боррель
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