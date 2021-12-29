Дятлов: водители лесовозов не успеют до 1 января освоить новую систему учета древесины

Архангельск, 29 декабря. Зампредседателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов заявил, что лесопользователи еще не готовы к эксплуатации новой электронной системы учета древесины при транспортировке.

С 1 января 2022 года перевозка древесины и пиломатериалов возможна при наличии электронного сопроводительного документа. Если он отсутствует, правоохранительные органы могут накладывать большие штрафы на перевозчиков леса.

«Иван Советников (руководитель Рослехоза. — Прим. ФАН) сообщил, что мобильная версия ЛесЕГАИС появится только сегодня вечером — 29 декабря. А пользоваться этим приложением все должны уже сразу после боя курантов — с 1 января. По мнению большинства экспертов, оставшегося времени не хватит, чтобы все водители лесовозов по всей стране приобрели смартфоны, скачали, настроили приложение и научились им правильно пользоваться», — отметил Дятлов.

Архангельский депутат также добавил, что отрасли потребуется переходный период: только в таком случае удастся снять напряженность. До тех пор, пока лесозаготовители и контролирующие структуры не научатся работать с ЛесЕГАИС, необходимо оставить бумажный документооборот.