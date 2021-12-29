Донецк, 29 декабря. Гуманитарная помощь в виде медикаментов на сумму 900 тысяч рублей доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу в Донецке. Об этом сообщает информационное агентство «Новороссия».

Гуманитарную помощь передали представители одной из российских парламентских партий. Больница сообщила, что получила препараты далибра, оргаспорин, кислотный концентрат для гемодиализа AC_F 213, такролимус.

Республиканская детская клиническая больница (Областная детская клиническая больница) круглосуточно обеспечивает медицинской помощью детей ДНР, в ней работают лучшие специалисты республики.

Ранее ФАН рассказывал об автобусах марки ЛиАЗ, выехавших на маршруты Донецка. Они были переданы ДНР на благотворительной основе Фондом поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.