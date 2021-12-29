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Надежда Савченко: Зеленский будет восстанавливать свой рейтинг за счет телевидения

Политика
Надежда Савченко: Зеленский будет восстанавливать свой рейтинг за счет телевидения
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал 2+2

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать расширять свое присутствие в национальном медиапространстве за счет давления на телеканалы. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По словам законодателя, экс-артисту «Квартала 95» срочно необходимо восстанавливать подорванные рейтинги, и расширение своего присутствия на телевидении — один из наиболее эффективных способов. Официальный Киев уже подмял под себя два крупнейших телеканала страны, и останавливаться на этом не намерен.

«Когда ты владеешь СМИ, то только тогда ты чувствуешь себя сильным. Это же истина, что дайте мне СМИ, и я буду править всем миром. Поэтому я считаю, что власть будет укрепляться, и я думаю, что на двух телеканалах они не остановятся… Есть также у них возможность играть с частотами соответственно через службу по надзору, то есть Нацсовет», — подчеркнула Надежда Савченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении юридических лиц, контролирующих те или иные телеканалы. Под ограничения попали «Первый независимый», UkrLive, ООО «ТаймМедиа» и ООО «Телепространство». Мотивационная часть в указе отсутствует. Представители партии ОПЗЖ назвали произошедшее «глумлением над свободой слова».

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Все новости / Политика / Надежда Савченко: Зеленский будет восстанавливать свой рейтинг за счет телевидения
санкции Надежда Савченко украина зеленский телевидение
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