Астролог Глоба предрек новые мутации COVID-19 и глобальные катастрофы в 2022 году

Москва, 29 декабря. Популярный астролог Павел Глоба спрогнозировал новые мутации коронавирусной инфекции и глобальные катастрофы в грядущем году как в России, так и во всем мире.

Судьбоносные события ожидают человечество в приближающемся году Черного Водяного Тигра. Прежде всего, в 2022 году усугубится финансовый кризис. По словам Глобы, уже сейчас к этому видны предпосылки. Грядущий год ударит по экономике многих государств. Также в 2022 году ожидаются природные катаклизмы. Глобальные катастрофы не заставят себя ждать и произойдут уже в начале нового года. Одной из них является резкое изменение климата, предупредил астролог в беседе с журналом «Клео».

Кроме того, Глоба уверен, что человечество еще не видело настоящую пандемию. Первые два года были «репетицией» перед новой волной, которая накроет население. Есть риск, что вирус продолжит мутировать и появятся новые опасные варианты.

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У людей в грядущем году основными ценностями останутся осознанность, саморазвитие и внутренняя гармония. Однако борьба со стрессами и враждебной средой неизбежна. Для эффективного противостояния, астролог рекомендует людям объединиться по интересам и создать сообщества для духовного развития. Внутренние ценности станут приоритетнее, чем власть и желание денег.

Многие астрологи дают предсказания о грядущем перед приходом нового года. Так, астролог Тамара Глоба составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.