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Ливия названа богатейшей страной Магриба в 2021 году

Весь мир
Ливия названа богатейшей страной Магриба в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Нью-Йорк, 29 декабря. Ливия является самой богатой страной Магриба, следует из экономического отчета журнала Global Finance за 2021 год.

В статье указано, что североафриканское государство, имея ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в размере 13,489 тыс. долларов, занимает 100-е место в мире и первое — в Магрибе. По данному показателю оно опережает Египет, Алжир, Тунис, Марокко и Мавританию.

Что касается других арабских стран, то данный рейтинг возглавил Катар. За ним следуют ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия. Сомали же, Судан и Мавритания заняли в нем последние места. В глобальном масштабе на вершине таблицы оказался Люксембург, за ним идут Ирландия и Сингапур. В свою очередь, Центральноафриканской Республике, Сомали и Бурунди достались нижние позиции мирового рейтинга.

Владея большим экономическим потенциалом и богатейшими природными ресурсами, Ливия вполне могла бы занимать более достойное место в этом списке, однако изнуренная десятилетним конфликтом страна не может достичь стабильности, несмотря на усилия различных национальных деятелей.

Главной причиной такого положения является, в первую очередь, вмешательство некоторых внешних игроков, особенно на фоне срыва президентских и парламентских выборов. Ранее международная редакция ФАН выяснила, как западные страны влияют на ход избирательного процесса в Ливии и какие интересы при этом преследуют.

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ливия
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