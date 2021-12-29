Посол России в Хартуме обсудил с суданским МИД развитие двусторонних отношений

Хартум, 29 декабря. Заместитель министра иностранных дел Судана Абдалла Омар Башир принял в своем офисе посла Российской Федерации в Хартуме Владимира Желтова, сообщило официальное информационное агентство SUNA.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты взаимного партнерства и пути его оптимизации. Суданский чиновник отметил глубину исторических отношений между двумя дружественными государствами, высоко оценив поддержку Россией Хартума во многих международных ситуациях. Представитель МИД также проинформировал посла о последних политических событиях в стране и мерах, предпринимаемых властями для возвращения на путь демократических преобразований, включая усилия по формированию нового правительства.

Со своей стороны, Владимир Желтов подтвердил поддержку Судана в различных сферах, указав на важность координации между двумя странами на международных форумах. Дипломат подчеркнул также готовность России выполнить свои обязательства по предоставлению поставок пшеницы в конце текущего года.

В ходе диалога чиновники обсудили необходимость реализации договоренностей, достигнутых на совместных заседаниях политических консультативных комитетов в сентябре 2021 года в Москве. Затронули также вопросы организации следующего раунда, который состоится в Хартуме в 2022-м после формирования в восточноафриканском государстве нового правительства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал остановить любое вмешательство внешних игроков, в первую очередь США, во внутренние дела Судана. Дипломат отметил, что народ этой страны должен сам определить свою судьбу, иначе возникнет угроза нового конфликта, способного дестабилизировать ситуацию в регионе.