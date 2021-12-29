Продажи УАЗа в России снизились за ноябрь на 25%

Москва, 29 декабря. Ульяновский автозавод в ноябре реализовал 3070 автомобилей. Это оказалось на 25% ниже показателя, зафиксированного годом ранее.

По итогам 11 месяцев 2021 года на российском рынке было продано 28 945 ульяновских внедорожников (-2%). В результате доля УАЗа в стране составила 2,0% против 2,2% в 2020 году, свидетельствуют данные АЕБ.

Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот»: на нем в ноябре остановили свой выбор 1509 покупателей, что на 15% хуже отметки годичной давности. Среди легких коммерческих машин УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 969 проданных авто (-35%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 293 экземпляра (-3%).

Около 4,68 млн транспортных средств производства СССР насчитывалось в РФ к середине 2021 года. На долю такой техники приходилось порядка 8% всего транспорта, официально зарегистрированного в стране.